Polícia Militar é chamada após furto em supermercado

A ocorrência foi registrada às 15h38 deste domingo (22) em Jandaia do Sul.

Após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao Supermercado Cidade Canção, onde o fiscal da loja teria presenciado um indivíduo magro, alto, que estaria com um boné de cor amarela, adentrar ao supermercado e furtar duas facas. Logo após saiu correndo, tomando rumo ignorado.

Diante do ocorrido foi efetuado o patrulhamento nas proximidades do local mencionado no intuito de localizar o autor do furto, porém até a confecção do referido BOU, ele não foi encontrado. O fiscal ficou de levantar as imagens de monitoramento do local e encaminhar até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.