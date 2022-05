Furto de ferramentas no Jardim Morumbi

Ocorrência registrada às 14h54 na Rua Lazaro Lucio Rosa, Jardim Morumbi em Jandaia do Sul,

No local relatou o solicitante que deixou seu veículo Pampa estacionado em frente a sua residência com uma caixa de ferramentas lacrada na carroceria, e que após algumas horas notou que a caixa estava arrombada e, do seu interior, foram levadas duas ferramentas. Os policiais realizaram patrulhamento no intuito de localizar as ferramentas, porém nada foi encontrado. Diante dos fatos o solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.