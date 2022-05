Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 7h56 deste domingo (22) na Avenida Paraná em Jandaia do Sul.

Relatou o solicitante que se ausentou de sua residência das 19 horas do dia 21/05/2022 até às 08h do dia 22/05/2022, e quando saiu, teria deixado no terreno ao lado de sua casa um reboque de cor preta e, ao retornar, o mesmo não estaria mais no local, sendo então Furtado. Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas nas imediações, porém sem êxito em encontrar o reboque.