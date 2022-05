1° Festival da Cachaça é realizado em Jandaia do Sul

Foi realizado neste final de semana o 1° Festival de Cachaça de Jandaia do Sul organizado pela Jamel, Estância Moretti, Cachaça Companheira e com apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.

O evento contou com a presença de produtores de cachaça de várias regiões do Brasil e foi considerando um sucesso pelos organizadores e expositores.

Dois show agitaram o festival. No sábado o show com a dubla Antony e Gabriel e no Domingo Isso e Churrasco com Fernando e Sorocaba. “O parque de exposições ficou repleto de gente que degustaram as melhores Cachaças do Brasil”, disse Moretti proprietário da Cachaça Estância Moretti.