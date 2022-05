Lesão Corporal em Marumbi

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 22h27 de sexta-feira (20).

Conforme a PM, foi recebida solicitação informando que no Hospital Municipal teria um masculino ferido decorrente de uma briga. No local a equipe constatou o fato, onde o jovem, de 22 anos, relatou que estava no ginásio de esportes municipal e, na saída do local, uma pessoa conhecida veio pra cima do mesmo desferindo chutes e socos, que resultaram em uma lesão no supercílio esquerdo. Relata ainda que juntamente com o agressor teria outras pessoas.

No momento da chegada da equipe policial, os autores já haviam se evadido tomando rumo ignorado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.