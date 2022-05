Uno fica destruído após colidir em traseira de caminhão em Apucarana

UM AUTOMÓVEL VW GOL DIRIGIDO POR UM RAPAZ DE 20 ANOS COLIDIU CONTRA A TRASEIRA DE UM CAMINHÃO, NO COMEÇO DA MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA (20), NO CONTORNO SUL DE APUCARANA (BR-376), QUANDO O JOVEM, QUE RESIDE NO NÚCLEO HABITACIONAL PAPA JOÃO PAULO I, IA PARA O 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (BIMEC).

Segundo informações, o sol teria dificultado a visibilidade para o motorista do veículo VW Gol e isso favoreceu a ocorrência do acidente de trânsito.

O automóvel teve danos de grande monta, mas o rapaz que dirigia o veículo sofreu apenas um pequeno corte na testa e dispensou atendimento de socorristas, mas a família decidiu levá-lo à Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana (UPA) por questão de precaução.

Fonte: Canal 38