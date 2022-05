O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (19) próximo do viaduto do Núcleo João Paulo.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor invadiu a contramão de direção e veio a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pelo homem, de 44 anos. Ele foi socorrido com vida pelo resgate médico porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no interior da ambulância.

O condutor do carro, de 47 anos, recusou teste etilômetro, sendo encaminhado à Polícia Civil.