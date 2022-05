Gestantes recebem kit enxoval da APMI

Esta quarta-feira (18) ficará marcada na memória das futuras mamães que participaram do Clube de Gestantes da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI) com a conclusão dos enxovais produzidos nas oficinas e com o recebimento do kit promovido pela instituição. Foram beneficiadas mais três gestantes no evento que contou com as presenças da primeira dama Stella Silva e da esposa do vice-prefeito, Marta Alves, que são grandes incentivadoras do projeto. Também estiveram presentes a vice-presidente da APMI Lilian Morales e outra importante apoiadora dos projetos Helena Paracat.

A confraternização ficou por conta das delícias produzidas pela padaria social da APMI, outro projeto que está sendo desenvolvido pela gestão atual da instituição e que tem o objetivo de trazer muitos benefícios sociais à comunidade.

Ao prestigiar o evento, a primeira dama Stella saudou as gestantes parabenizando-as e dizendo que o município está à disposição de todas para que sejam sempre acolhidas e acompanhadas em suas necessidades, inclusive com o projeto Clube de Gestantes que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, assim como outros diversos projetos que contam com esta parceria.

Por fim, a direção da APMI lembra que o Clube de Gestantes, que já beneficiou diversas famílias, é gratuito e que é importante que a gestante procure participar o mais cedo possível, pois o objetivo do projeto é acolher, ensinar a confeccionar o enxoval do bebê; promover a convivência comunitária, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos.