São Pedro do Ivaí aposta no turismo rural para aumentar renda e gerar oportunidades no campo

São Pedro do Ivaí está investindo em capacitações e buscando parcerias para incentivar o turismo rural, que é vislumbrado como uma grande oportunidade para promoção de renda no município. O curso Turismo Rural – Analisando Oportunidades de Negócios, foi realizado nos dias 10, 11 e 12 de maio, no Bosque Municipal.

A capacitação reuniu 12 produtores que se interessam em diversificar suas rendas através do turismo rural. O secretário municipal de Agronegócios, Francisco Crepaldi Filho, comenta que as paisagens, os bens naturais e a culinária são capazes de atrair turistas. “São Pedro do Ivaí tem potencial para o turismo rural e por isso estamos com esta parceria, para capacitar e instruir os produtores que se interessam por esta empreitada. O setor turístico vem somar com nossa vocação rural, vindo de encontro com o desejo da administração em geral mais renda e empregos”, comenta o secretário.

A Prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destaca que o fortalecimento das famílias no campo e a geração de empregos estão entre as prioridades do seu governo, e que a capacitação e a busca por novas alternativas é o caminho para desenvolver esta demanda. “Para investir em novos caminhos, é necessário passar pelo período de aprendizagem e capacitação. É todo um planejamento estratégico, ofertando informações a quem deseja investir. Nossa equipe está com este planejamento em execução e, tão logo os interessados se sintam prontos, daremos ainda mais incentivo para tornar os projetos realidade”.

O curso foi ofertado pela prefeitura em parceria com Senar-PR, IDR-Paraná e FAEP.