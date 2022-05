Na abertura do Festival da Cachaça a entrada custará um litro de óleo ou leite

Neste sábado (21/05) Haverá o show da dupla Antony e Gabriel na abertura do 1ª Festival da Cachaça de Jandaia do Sul, as 21 horas, na Sociedade Rural. A entrada custará um litro de óleo ou um litro de leite.

Já no domingo (22/04) tem o show Isso é Churrasco com Fernando e Sorocaba às 13 horas. Os ingressos limitados estão a venda no site www.fastivaldacachaca.com.br .

O festival da cachaça contará com mais de 40 produtores de cachaça de todo o Brasil, confrarias, oficinas de drinques, degustação de cachaça, palestras, boteco oficial e o concurso da melhor da cachaça.

Horários do Festival da Cachaça:

Dia 21 de maio (sábado) das 12 às 20 horas.

Dia 22 de maio (domingo) das 12 às 18 horas.