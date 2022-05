Santa Maria Futsal estreia com vitória no Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20

A equipe do Santa Maria Futsal, que está representando Jandaia do Sul no Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20 estreou com grande vitória dentro de casa, no ginásio de esportes Osmar Panício.

O time da casa entrou em quadra confiante e abriu o placar aos 2 minutos de jogo com Renan, que recebeu livre e encheu o pé. O jogo continuou forte de ambos os lados e aos 16 minutos, Patrick ampliou o placar para o Azulão. E faltando 36 segundos para fechar o primeiro tempo, Pedrinho do Fecop fez falta quase na entrada da área em Luquinha, cobrança convertida pelo ala Colli que bateu firme na bola, fechando o primeiro tempo em 3×0 para o Azulão do Vale.

No segundo tempo, o técnico Wilton trocou o time, que começou buscando mais um gol, mas paravam nas mãos do goleiro Deivid do Fecop e na defesa. E do outro lado o Santa Maria Futsal contava também com grande atuação do goleiro Buchecha, fechando o gol do Azulão.

O quarto gol, veio apenas aos 10 minutos, após cobrança de lateral, João Guilherme fez o pivô, girou bonito e cruzou para Igor, que entrar com bola tudo.

Atrás no placar, o técnico do Fecop, Rogério tirou o goleiro Deivid e colocou o goleiro linha, na tentativa de voltar para o jogo. E aos 12 minutos, após falha no passe, o ala Colli chutou do campo de defesa e encontrou o gol livre, marcando o seu segundo gol na noite e ampliando a vantagem para o Santa Maria Futsal.

O Fecop ainda continuou com o goleiro linha. E aos 12 minutos e 30 segundos, após interceptação do passe, Lipe pega belo chute e marca o sexto para o Santa Maria Futsal.

Com a grande vantagem no placar o Santa Maria manteve a calma, mas sempre levando perigo ao gol do Fecop, até que aos 16 minutos, Luquinha briga pela bola no meio, sobrando para o pivô Enzo que limpa a jogada e chuta forte de canhota para o fundo do gol. Santa Maria 7×0.

O Fecop ainda descontou em duas oportunidades. Uma aos 18 minutos e outra 18 minutos e 30 segundos, ambas em tiro livre direto.

ESTREIA PERFEITA

Após o jogo, o presidente do Santa Maria Futsal, André Saddi falou sobre a ansiedade da estreia e a bela atuação do time. “Essa semana a ansiedade estava a mil, afinal foram praticamente 4 meses de preparação, com nosso time que já tinha uma base boa daqui e só fomos agregando peças importantes para fechar o elenco, que hoje nos surpreendeu com essa atuação de gala na estreia. Tudo isso fruto de um trabalho sério da nossa comissão técnica, do compromisso dos atletas com o clube e a preparação e aliado com a estrutura que estamos dando aos nossos atletas, coisa que não tem em clube grande. Tudo para que eles possam sentir essa emoção e nos presentar e presentear a torcida com essa linda atuação”, disse André.

“Só tenho a agradecer a todos que estiveram conosco nessa preparação. Patrocinadores, parceiros, amigos, familiares e a nossa torcida que hoje veio em peso para nos apoiar e que para o próximo jogo será ainda maior. Muito obrigado a todos. Viva o Azulão do Vale!, finalizou o presidente.

TORCIDA IGNORA O TEMPO E EMPURRA O TIME

A torcida esteve presente em peso no ginásio Osmar Panício, mesmo com o clima de chuva e frio e foi decisiva, empurrando o time a todo o momento e vibrando a cada jogada.