Mulher procura a Polícia Militar após entrar em perfil rackeado e fazer investimento

Conforme a PM, compareceu na sede da Polícia Militar da cidade de Jandaia do Sul neste domingo (15) uma mulher de 23 anos, informando ter caído em um golpe via rede social, onde teria feito um depósito via PIX em uma conta bancária. Ela relatou que observou um perfil anunciando um investimento que poderia ser feito, onde após trinta minutos quem participasse receberia uma quantia maior que a do investimento. Que a dona do perfil alegava ser de confiança e que garantia esse investimento e também estorno da quantia inicial caso não desse certo.

Diante disso, a mulher solicitou a chave PIX e transferiu a quantia, sendo feito em duas operações. A conta em questão é de Banco digital Banco C6 S.A. Que minutos após a transferência visualizou o perfil da mãe de XXXX e observou que a mesma havia feito uma postagem informando que o perfil de sua filha havia sido hackeado.

Sendo assim a vítima procurou a Polícia Militar para registrar o fato. Foi também orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis ao caso.