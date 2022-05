Homem teria levado facada no braço durante briga de casal

Na tarde de sábado (14) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi informada que havia uma briga no Conjunto Lino Marchetti e que um masculino teria sido agredido com golpes de faca. No local a equipe fez contato com o homem, o qual relatou que convive com a mulher há aproximadamente cinco meses e, nesta data após uma discussão, a mesma veio a desferir um golpe com objeto cortante contra o mesmo, causando-lhe uma lesão no antebraço esquerdo, porém o mesmo não possui interesse em representar contra ela, a qual foi liberada e saiu do local, tomando rumo ignorado.

As partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.