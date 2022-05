Inaugurado o Laboratório Tecnológico da Escola César Lates

Nesta sexta-feira, 13/05, foi inaugurado o 1º Laboratório Tecnológico Digital na Escola Municipal César Lattes, em Jandaia do Sul.

O projeto é uma parceria do Município com o Rotary Club de Jandaia do Sul, onde foram investidos mais de R$ 160 mil nos seguintes equipamentos:

44 Tablets

40 Kits Arduíno

40 Placas de Programação BBC

04 Projetores

04 Notebooks

05 Lousas Digitais

01 Impressora 3D.

O objetivo é criar um modelo de laboratório de tecnologias digitais, em que os alunos possam aprender sobre computação e tecnologia, desenvolvendo protótipos e projetos para solucionar tarefas e problemas cotidianos.

“Esse projeto é uma aposta no futuro, uma vez que grandes empresas de tecnologia nasceram do contato que jovens tiveram com ambientes desta natureza”, diz Luiza Helena Rosa da Silva, Presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul.