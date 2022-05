Nos dias 17, 18 e 19 de maio a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com o Sebrae e Acejan Jovem promovem o Curso de Gestão do Visual de Loja.

Os temas abordados serão: programação visual, iluminação, PDV, vitrinismo, layout, embalagem, logomarca, higiene e limpeza de display. Ambiência e reordenamento espacial (arquitetura, urbanismo e paisagismo).

Para participar é só entrar no link https://forms.office.com/r/vr04iQvpuh e se inscrever. O curso é gratuito e as vagas são limitadas, então corra e garanta a sua!