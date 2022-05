Estelionatário aplica golpe em Jandaia usando a plataforma OLX

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na tarde desta quinta-feira (12).

Conforme a PM, o solicitante/vitima anunciou uma Saveiro/Cross, na OLX. A pessoa que se identificou como sendo XXX, se mostrou interessado, informou que viria um terceiro terminar a negociação da Saveiro. Agora a pessoa de XXX na data de hoje chegou para negociar com o solicitante pois havia visto o anúncio na plataforma de Facebook no nome de XXX.

Em contato com ela a mesma passou o telefone do intermediador informado anteriormente, essa pessoa disse que o veículo estava em Jandaia do Sul e mandou ir buscar a Saveiro, que por volta das 11h31 realizou uma transferência bancária. Também fez transferência pix.

Após feita as transferências, constatou-se que esta pessoa que até então era conhecida de ambas as partes por XXX realizou um golpe financeiro.

Diante dos fatos, as partes foram orientadas.

Os nomes não foram divulgados pela Polícia Militar.