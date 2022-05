Del Rey em péssimo estado e com placas adulteradas é apreendido no lixão de Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h17 desta quinta-feira (12).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para comparecer no lixão do município de Marumbi, onde integrantes da cooperativa de reciclados relataram que um casal da cidade de Bom Sucesso estava no local e catando reciclado que o pessoal da cooperativa havia separado, que ao conversarem com esse casal o masculino teria se negado a se retirar do local e ido ao seu veículo se armado de uma faca.

No local, a equipe policial realizou abordagem não constatando a posse da faca, porém ao checar o veículo que estava de posse do masculino constatou que a placa estava adulterada, sendo que a placa utilizada no Ford Del Rey consta ser de um semi-reboque. Foi realizada a apreensão do referido veículo e a prisão do masculino em decorrência desta alteração, sendo ambos conduzidos até a Delegacia de Jandaia do Sul para procedimentos legais.