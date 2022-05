Atenção HOJE: Ônibus do Emprega Mais Paraná está na Praça do Café com 105 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador oferece 105 vagas de emprego HOJE 12/05 na Praça do Café no ônibus Emprega Mais Paraná da Secretária de Estado, Justiça, Família e Trabalho.

À partir das 13 horas também haverá inscrições para o Programa Jovem Aprendiz para jovens de 14 a 21 anos que estão a procura do primeiro emprego.

O ônibus itinerante tem como objetivo buscar aproximar empresas com vagas disponíveis de potenciais candidatos usando a intermediação das Agências do Trabalhador, além de ofertar capacitação de mão de obra.