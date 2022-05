O Departamento de Saúde informa que está acontecendo a vacinação contra SARAMPO e GRIPE para o seguinte público:

SARAMPO

Profissionais de saúde (Atualização da carteira de vacinação).

Crianças de 06 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.

Recomendações:

Levar carteira de vacinação.

Todo profissional de saúde tem que ter 2 doses da vacina independente da idade.

GRIPE

Profissionais de saúde.

Idosos de 60 anos ou mais.

Crianças de 06 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.

Gestante e puérperas (até 45 dias após o parto).

COMORBIDADES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE.

Recomendações:

Levar carteira de vacinação.

Acima de 12 anos não é necessário fazer intervalo entre a vacinação de Covid ou qualquer outra vacina.

Não pode tomar a vacina se estiver com suspeita ou confirmação de COVID-19.

Aguardar 30 dias após o início dos sintomas, no caso de Covid-19, para a vacina da Influenza.

Em caso de comorbidade, carta ou recomendação do médico atualizada.

Vá até a UBS mais próxima de sua casa e leve a carteira de vacinação. O atendimento está sendo realizado em todas as UBS das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16:00 horas de segunda a sexta-feira.