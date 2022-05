Prefeito Lauro Junior acompanha vistoria do Programa Vida Nova

Na manhã desta terça-feira, 10/05, o Prefeito Lauro Junior acompanhou a vistoria das obras do Programa Vida Nova do Governo do Estado do Paraná, junto com o Diretor do Departamento de Obras do Município, João Henrique Maximiano.

Na oportunidade estiveram presentes, o Superintendente de Obras da Cohapar, Fábio Ortigara, a Chefe da Regional de Apucarana Elisângela Costa de Araújo e o Engenheiro Civil e Fiscal da obra Waldemar Sarnes Netto que realizaram a vistoria e informaram que a obra está dentro do cronograma previsto.

A previsão de entrega das 75 casas para as famílias da Vila Santo Antônio é para o mês de março de 2023.