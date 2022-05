Dia de Campo sobre o Cultivo de Pitaya, evento oficial da Expoingá, é realizado em Jandaia do Sul

Neste sábado, 07/05, aconteceu o Dia de Campo sobre Cultivo de Pitaya, evento oficial da Expoingá, no Município.

O evento reuniu além dos produtores de pitaya, estudantes de agronomia e autoridades como, prefeito Lauro Junior e primeira dama Stella Silva, o vice-prefeito Fifa, o vereador Bruno Cavassani, o Deputado Federal Luiz Noshimori, a representante do Deputado Estadual Tiago Amaral, Salete Maria de Camargo, o Diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, Geraldo César Semensato, o Diretor Técnico da Appibras, Dejalmo Nolasco Prestes e o Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fábio Amud.

A Família Costa, produtora de pitaya, cedeu gentilmente sua propriedade para esse dia de aprendizado. Jandaia do Sul é destaque na produção da fruta.