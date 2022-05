Procuro por parentes.

Família Urias Bento.

Natural do estado do Paraná, cidade de Jandaia do Sul PR.

Genitores

Antônio Urias Bento e Ana Barretos

Aparecida Bento

Matilde Bento

Zilda Bento

“Estamos a procura de informações sobre a Zilda e a Matilde que são irmãs da minha avó. Elas também tem irmãos: Marcílio Urias Bento e Silvino Urias bento( apelido de Nego)

e Ataíde Urias Bento” (esse nós temos contato, sabemos que ele mora em Rondônia).

Contato 18 98809-0078