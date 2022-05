Rottwailler, macho, de aproximadamente 5 anos, resgatado no contorno norte, próximo ao pesque pague do Professor Geremias em outubro de 2021. A prefeitura está a procura do dono ou de alguém que queira adotá-lo.

Rottweiler macho, de aproximadamente 5 anos, resgatado em março/2022 no Supermercado Bom Dia.

Rottweiler fêmea, de aproximadamente 2 anos, resgatada em março 2022 na região central da cidade.

Pit Bull, fêmea, de aproximadamente 5 anos, resgatada em janeiro na região central da cidade.