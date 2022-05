Vizinha impede furto na Clementino Puppi

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 2h50 desta segunda-feira (9).

A equipe policial foi solicitada na Rua Clementino Puppi, no centro de Jandaia do Sul, onde duas pessoas tentaram furtar uma máquina de lavar. A moradora informou que sua vizinha ouviu quando duas pessoas tentavam furtar a máquina de lavar roupas da área externa, a qual deu um grito quando visualizou os mesmos, que se evadiram do local tomando rumo ignorado. Ainda relataram que pelo que foi informada, os mesmos trajavam roupa de cor preta. Foram realizadas buscas por toda extensão no intuito de localizar os mesmos, mas até o presente momento sem êxito. A solicitante foi orientada,