Motociclista comete diversas infrações e foge da Polícia no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h34 desta sexta-feira (6). A motocicleta não foi alcançada pelos policiais mas recebeu diversas multas.

Conforme a PM, a equipe de serviço encontrava se em patrulhamento pelo Av. Getúlio Vargas, quando presenciou uma motocicleta de cor preta, cujo condutor estaria em alta velocidade pela via pública, colocando em risco a sua vida e de pessoas que trafegavam pelo local, sendo que foi efetuada uma tentativa de abordagem da referida motocicleta no semáforo que fica enfrente ao Restaurante Seu Nenê, porém o condutor acabou desobedecendo a ordem de parada, evadindo se em alta velocidade pela Rua Joaquim José de Almeida Filho, sentido Country Club, cruzando a preferencial da Rua Clementino S. Puppi, posteriormente tomando sentido a Rua João Ruiz Galian e cruzando novamente a Preferencial com a Rua Clementino S. Puppi, adentrado e trafegando pela contra mão de Direção pela Rua Clementino S Puppi, onde acabou sendo perdida de vista pela equipe Policial.

A motocicleta em questão trata se de uma Honda CG 160 Fan de cor preta. Diante do ocorrido foi confeccionado o referido BOU, sendo elaboradas às devidas notificações de trânsito.