Homem é encaminhado a delegacia após furto em Centro de Convivência de São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 14h48 desta quinta-feira (6).

Conforme a PM, foi repassado via sistema, uma ocorrência de furto onde havia sido subtraído um monitor de 12 polegadas, preto, da marca AOC, da sala da psicóloga no Centro de Convivência dos Idosos e que a equipe do centro tinha acesso a câmeras onde havia visualizado um indivíduo conhecido, adentrando e saindo do local.

Foi realizado patrulhamento e abordado o suspeito, que relatou para a equipe ter sido autor do furto do monitor e que havia escondido debaixo de um equipamento agrícola.

A solicitante e a vítima reconheceram o monitor sendo o da sala da psicóloga. Diante dos fatos o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul juntamente com o produto do furto.