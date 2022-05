Deputado Soldado Adriano José entrega kits esportivos para Colégios de Jandaia do Sul

Na manhã desta quinta-feira (05), o Deputado Estadual Soldado Adriano José esteve em Jandaia do Sul para entregar mais kits esportivos. Os itens foram recebidos via emenda parlamentar do deputado em parceria com o Governo do Estado e com o Governador Ratinho Jr.

O recurso foi utilizado para aquisição de uniformes, bolas, coletes, redes e outros itens, para fomentar o esporte junto aos municípios, para que eles estejam estruturados nos programas esportivos que desenvolvem e nas atividades dentro dos Colégios! Os kits foram entregues para os seguintes colégios: Colégio Unidade Polo, Colégio Cívico Militar, Colégio Rui Barbosa, Colégio Carlos De Campos e Colégio Humberto de Alencar.

Para o Deputado Adriano José, o incentivo à prática de esportes é muito importante pois é por meio do esporte e da prática de jogos de equipe as crianças, jovens e adultos podem aprimorar laços de convívio social, de solidariedade, de educação e de disciplina, além de trazer para si próprios benefícios à saúde física e mental. Desde o início do seu mandato, Adriano José tem encaminhado recursos para diversas áreas do município. “Sempre buscamos contribuir com o crescimento, incansavelmente, de todos os setores da nossa região, em especial, nosso querido município de Jandaia do Sul”, concluiu o parlamentar.