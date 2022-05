Jandaia do Sul recebe um ônibus escolar com sistema móvel para cadeirantes ou pessoas com deficiência, do Governo Federal e Estadual

Nesta quarta-feira, (4) o prefeito Lauro Junior fez a entrega de um Ônibus Escolar para a Diretora do Departamento de Educação e Esportes Meire Bueno, viabilizado pelo Governo Federal e Estadual.

O ônibus com capacidade para 44 passageiros, dispõe de todos os dispositivos de segurança, e ainda conta com o sistema VPN, dispositivo este que oferece um sistema de poltrona móvel para cadeirantes ou pessoas com deficiência.

Estiveram participando do evento junto com o prefeito Lauro Junior, a primeira dama Stella Silva, o presidente da Câmara Municipal João Paulo Bosio e vereadores, José Carlos Ranzani, Sérgio de Lima, Bruno Cavassani, o Pastor Lúcio Maia que fez a benção no local, diretores de departamentos, a diretora da Escola Estadual Rui Barbosa Lilian Ruiz Borin e o Presidente do Lar São Francisco, Fábio Salvarani.