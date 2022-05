Mulher é agredida ao tentar impedir homem embriagado de sair com carro

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na tarde desta quarta-feira, na Rua José Maria de Paula.

Conforme a PM, a solicitante relata que chegou embriagado em casa, seu amásio, que queria pegar as chaves

do carro Corsa Classic de propriedade de sua filha. Pelo estado de embriaguez, ela tentou evitar que o mesmo pegasse as chaves. Com isso ele chutou o corpo todo dela e tentou esgana-la. Enquanto chamava a polícia, ele saiu com o referido carro, bateu nos carros da garagem do prédio e saiu com rumo ignorado. Realizado patrulhamento sem êxito em encontrá-lo. A vítima foi orientada a ligar para PM caso ele voltasse. A vitima também informou que o autor poderia estar armado.