Saúde de São Pedro do Ivaí recebe cerca de R$ 200 mil em equipamentos

A saúde de São Pedro do Ivaí recebeu cerca de R$ 200.000,00 em investimentos para aquisição de materiais e utilitários de limpeza, mobiliários, equipamentos de informática e de expediente. O recurso investido foi destinado pelo deputado federal, Ricardo Barros.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri fez a entrega oficial dos bens adquiridos na noite de segunda-feira (02), na sede da secretaria municipal de Saúde. “É um grande investimento para possibilitar que nossa equipe realize um trabalho ainda melhor, tento ferramentas novas e de qualidade. Quero agradecer o deputado por beneficiar o nosso município e o vereador Marcos Mascate, que é seu representante aqui em São Pedro do Ivaí”, disse Regina.

O secretário de Saúde, Bruno César de Freitas Ribeiro, comenta que os novos equipamentos vem dar uma melhor estrutura para os servidores da saúde. “Fazia tempo que não se via um investimento assim, para melhorar a nossa estrutura de trabalho. Com certeza possibilita mais eficiência e isso resulta em uma saúde melhor para a população”, comenta.

A entrega simbólica contou ainda com a presença do presidente da câmara, Carlos Eduardo do Prado Martins, e dos vereadores, Marcos Mascate, Zé da Horta, Claudinho da Coleta e Marcos do Marisa.