Nesta quarta-feira (04/05), das 14 às 18 horas, acontece a vacinação da segunda dose para as crianças que tomaram a primeira dose dia 04/03/2022. No mesmo dia acontece a vacinação da primeira dose em atraso para crianças de 05 a 11 anos.

Comparecer no Ginásio de Esportes com certidão de nascimento ou identidade (RG), carteira de vacinação da criança e documento com foto dos pais ou responsável.