Caminhão bate na traseira de outro que estava parado no acostamento

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (3), na BR-376 entre o Distrito de Pirapó e Cambira.

O motorista do caminhão, com placas de Castro, carregado com porcos, parou no acostamento para almoçar, quando outro caminhão, de Apucarana, bateu na traseira do veículo que estava parado.

Apesar da cabine do caminhão vermelho ter ficado totalmente destruída, o motorista não se feriu com gravidade e foi socorrido pela equipe da Saúde de Cambira. Ele tem 33 anos e reside em Cambira.

Houve vazamento de combustível e os bombeiros foram chamados.