Aprovado reajuste de 16,23% para servidores municipais de Jandaia do Sul

Nesta semana, o Prefeito Lauro Junior e a Câmara Municipal de Jandaia do Sul aprovaram o reajuste salarial, por meio de cinco (05) projetos de lei, para todos os servidores municipais efetivos (ativos e inativos), comissionados e pensionistas. Com o término da vigência das restrições estabelecidas pela Lei Complementar 173/20, em 31 de dezembro de 2021, a reposição salarial concedida aos servidores municipais no ano de 2021, no total de 5,51%, voltou a vigorar e, dessa forma, foram corrigidos os salários de todos os servidores.

Além do retorno de 5,51%, a reposição salarial dos servidores municipais no ano de 2022 ainda terá o acréscimo de 10,16% (percentual referente à recomposição salarial apurada pelo INPC/IBGE de janeiro a dezembro de 2021). Desta forma, o aumento efetivo será de 16,23% sobre os vencimentos de dezembro de 2021 dos servidores municipais. Ainda assim, a data base, que seria no mês de fevereiro, o Projeto de Lei prevê a sua antecipação para o mês de janeiro.

“É muito importante esse reajuste para os nossos servidores, adequando os salários de todos ao momento atual. Além disso, esse é um dinheiro que, na sua maior parte, vai girar no próprio mercado consumidor de Jandaia do Sul, fortalecendo nosso comércio”, avalia o prefeito Lauro Junior.