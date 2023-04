Apostas esportivas: a regulação que está demorando

As apostas desportivas têm se tornado uma forma cada vez mais popular de entretenimento em todo o mundo, especialmente na Europa e na Ásia. Isso se deve em grande parte à facilidade de acesso a sites de apostas online e à ampla disponibilidade de eventos esportivos para se apostar. Claro que a América Latina, e o Brasil em particular com sua paixão pelo futebol, não escaparam a essa “febre”.

Além de ser uma forma de entretenimento emocionante, as apostas desportivas também podem ser uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas não devemos esquecer que as apostas devem ser sobretudo um hobby e não uma forma de gerar renda.

Além disso, as apostas desportivas podem servir para aproximar os fãs de esportes, que podem se reunir para assistir a eventos esportivos e fazer suas apostas juntos, aumentando ainda mais o clima de camaradagem e competição.

Um mercado ainda sem regulação

A Lei 13.756/2018 veio criar o regime de apostas de quota fixa, legalizando a atividade das casas de apostas. Entretanto, trata-se um mercado legalizado mas sem regulação; algo como um “faroeste” com regras mínimas de sinalização de comportamento.

O especialista Gabriel Coccetrone, em artigo publicado no UOL em dezembro passado, chamava a atenção para o fato de estar se criando uma situação duplamente anómala.

Primeiro, porque as casas de apostas esportivas, como a br.novibet.com, seguiam atuando sem precisar de pagar impostos nem de pegar uma licença junto de uma autoridade nacional (pois, obviamente, também não está definido que autoridade será essa nem quais os requisitos a cumprir). O único critério razoável para verificar uma situação de legalidade é o de que tais casas de apostas tenham sua sede no exterior, para não chocar com uma proibição legal de operação de bancas de apostas no país – mas nem isso ficou claro com a nova lei.

Segundo, porque a Fazenda não cumpriu o prazo máximo que a lei determinava (quatro anos) para terminar esse processo inicial de criação dos requisitos e regras para licenciar, calcular e recolher o imposto a ser pago pelas casas, etc. Teve até quem sugerisse que o processo legislativo poderia ter de voltar ao início, por invalidade da Lei 13.756/2018.

De acordo com o UOL, a Fazenda terá perdido cerca de R$24 bilhões em impostos não pagos por não ter avançado com o processo logo desde 2019 – uma média de R$ 6 bilhões por ano.

Uma solução para breve… será mesmo?

O Ministério da Fazenda tem essa questão bem presente e espera-se que seja encontrada a solução que está faltando o mais rapidamente possível. O ministro Fernando Haddad sobe a previsão de receita tributária e espera conseguir até R$ 15 bilhões por ano – o que é, talvez, compreensível vendo a forma como as casas de apostas vêm crescendo.

Entretanto, surgiu um novo obstáculo. Na primeira reunião para colocar o sistema na prática, em junho de 2019, apenas um time de futebol se fez representar. Agora, todos os times têm esse assunto como urgência e estão interessados em dar sua opinião sobre como o sistema deve funcionar. Será que isso não vai atrasar mais ainda o processo de deliberação e decisão?…