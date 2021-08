Homem invade residência, tenta agarrar mulher, entra em luta corporal e quebra para-brisas de caminhonete

Jandaia do Sul 2h44min Natureza Invasão de Domicilio / Dano / Lesão Corporal / Roubo / Ameaça Solicitante Denúncia anônima Endereço Av. Anunciato Sonni – Conjunto Residencial Guadalajara

No local a equipe fez contato com xxxx que relatou que estava com alguns amigos no interior de sua residência, quando chegou sem ser convidado xxxxx, aparentemente sob efeito de substância entorpecente e tentou agarrar uma mulher, sendo contido pelas pessoas que ali estavam.

Logo após acabou entrando em luta corporal com xxxx, onde já na frente da residência o autor pegou um pedaço de madeira e quebrou o para-brisas dianteiro do veículo GM/S10. Também agrediu xxxxx com socos e pontapés.

xxxx também estava no local e foi tentar conter o autor, sendo também agredido com uma pedrada na cabeça, e que logo após o autor teria roubado seu aparelho celular e evadiu-se sentido ao bairro Jardim Esmeralda, onde ele reside.

Posteriormente xxx que também estava no local dos fatos, relatou que o autor também tinha roubado seu aparelho celular. Diante do ocorrido foi solicitado apoio da Defesa Civil que compareceu ao local e encaminhou uma das vítimas até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

A equipe foi até o bairro Jardim Esmeralda, onde o vigilante noturno informou que presenciou o autor pular para o interior de um quintal, porém após buscas nas proximidades, ele não foi localizado.

As vítimas foram orientadas a comparecerem na Delegacia posteriormente pra efetuarem a representação criminal.