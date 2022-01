Antena de TV é furtada de residência em sítio

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste domingo (9) na Estrada São João.

Após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao local citado, onde a solicitante de 53 anos relatou que a pessoa de 23 anos, morador no bairro Jardim das Flores neste município, teria ido até a sua residência e furtado do telhado uma antena digital que estaria instalada . Que segundo informações do seu filho, o mesmo teria presenciado a pessoa subindo o carreador do sítio com um saco preto e com a referida antena no seu interior. A solicitante também relata que teria uma dívida de R$ 50 com a pessoa e por isso acha que o fato ocorrido pode ter tido relação com essa dívida em que a mesma possui. Diante do ocorrido a solicitante acabou sendo devidamente orientada em relação aos procedimentos cabíveis .