André Saddi recebe a visita do deputado Rubens Bueno

Na tarde desta quinta-feira, o diretor da Escola Santa Maria, André Saddi recebeu a visita do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania 23).

Na oportunidade o parlamentar disse que recursos estão a caminho. Uma emenda de 100 mil reais para a saúde e um caminhão para transporte de merenda escolar.

“Jandaia do Sul é um município maravilhoso, onde tenho grande carinho e este grande parceiro que é o André, que sempre nos acolheu e abraçou nosso trabalho enquanto deputado. E agora temos também o Welton, que está vereador e fazendo um ótimo trabalho. Já destinamos vários recursos e sempre estamos buscando ainda mais,” disse o deputado.

Participou da conversa, o vereador Welton Pinheiro, onde debateram diversos assuntos relacionados a conjuntura política e ideias para o futuro do município.

Parceria de longa data com Rubens Bueno

André Saddi ressalta o trabalho realizado ao longo dos anos com Rubens e os frutos deste trabalho. “O Rubens sempre esteve presente e trazendo bons frutos para o município com emendas e sua atuação limpa na Câmara dos Deputados. E pelo fato de ser um deputado municipalista, luta e sempre trás bons recursos para a cidade, que beneficiam nossa população no dia a dia, principalmente nas áreas de saúde e educação. Portanto só tenho a agradecer ao deputado, que sempre foi um parceiro nosso e um grande amigo, onde temos o mesmo objetivo que é o desenvolvimento do município,” disse André Saddi.