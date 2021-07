Andarilho é preso após tentar roubar carteira no centro de Jandaia

Conforme a PM, por volta de 08h30 de domingo (18) a equipe foi solicitada pelo agente do Depen, para deslocar em frente a Caixa Econômica Federal de Jandaia do Sul, pois conforme relato, estava passando pelo local quando viu dois homens em luta corporal e ao verificar o que havia ocorrido, foi informado que um homem tentara efetuar um roubo mas a vítima reagiu.

Diante disso, o solicitante conteve o autor até a chegada da equipe. No local o autor fora submetido à busca pessoal mas nada de ilícito encontrado. A vítima disse que estava retornando da padaria quando percebeu que um homem vinha em sua direção e, ao se aproximar, iniciou as agressões com o intuito de roubar sua carteira, momento em que a vítima reagiu e entrou em luta corporal.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis ao caso. A vítima acompanhou todo o procedimento e compareceu na delegacia. O autor é andarilho e diz ser do Paraguai.