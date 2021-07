Ameaça, desobediência e resistência no Lino Marchetti

Jandaia do Sul 20h39min – Preso: Homem , 24 anos – Local Rua Rubi, Conjunto Lino Marchetti

A equipe policial foi acionada na noite de quarta-feira (14) para deslocar no endereço citado, pois segundo o solicitante, seu irmão estava agressivo e de posse de uma arma branca.

No local foi possível visualizar algumas pessoas no interior da residência tentando conter o agressor, o qual já estava deitado no chão onde amigos e familiares tentavam segurá-lo.

Em contato com os pais do mesmo, relataram que o envolvido chegou em casa apresentando sinais de embriaguez e totalmente agressivo, onde passou a agredir seu padrasto, o qual relatou ter sofrido uma mordida na mão esquerda, mas não teve interesse em representar, ameaçou agredir seu irmão (agressão esta que só não se consumou porque as pessoas que ali estavam conseguiram contê-lo até a chegada da PM) e quebrou objetos.

Ainda segundo a PM, não fora possível dialogar com o mesmo, tendo em vista o grau de exaltação.

Seu irmão e também vítima, temendo pela sua integridade e de seus familiares, teve interesse em representar contra o autor.

Foi dada voz de prisão, que não acatou a ordem desobedeceu a equipe policial, resistindo à prisão, sendo necessário uso de força seletiva e utilização de algemas, conforme súmula vinculante nº 11 do STF.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.