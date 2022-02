Aluna é encaminhada a delegacia após fazer ameaças e ser flagrada com droga

Data do Registro: 14/02/2022 13:44:35 Endereço: RUA DOUTOR CLEMENTINO SCHIAVON PUPPI, 1125, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: AMEACA

Após solicitação do subtenente XXXX relatando que no Colégio Rui Barbosa havia uma aluna fazendo ameaças a diretora. Esta equipe deslocou até o local e em contato com a diretora XXXX a mesma relatou que a menor XXXX brigou com alguns colegas de turma e ameaçou a mesma dizendo que iria pegar ela lá fora e vários outros xingamentos. O senhor subtenente também relatou que a menor proferiu os seguintes dizeres “eu sei onde você mora e conhece a sua esposa” o mesmo então quis representar sentindo-se ameaçado pela menor. De posse da aluna foi encontrada uma porção de substância análoga à MACONHA – 0.5 GRAMA(S). O Conselho Tutelar esteve presente no local acompanhando toda a ocorrência e a mãe da adolescente acompanhou todo o procedimento e foi encaminhada com a filha até a delegacia para procedimentos cabíveis.