Alguns bairros de Jandaia estão sem água desde ontem. Distribuição deve se normalizar ao longo do dia

A Sanepar informa que voltou a operar o sistema produtor de água em Jandaia do Sul no final da tarde de ontem e durante a noite o abastecimento foi retomado. Alguns imóveis ainda estão sem água na manhã desta terça-feira (27), porém a distribuição na cidade deve se normalizar ao longo do dia.

A população pode colaborar para a total recuperação do sistema evitando desperdícios.

Situações emergenciais estão sendo atendidas com caminhão-pipa.

A manutenção na unidade que leva água do Rio Marumbizinho até a estação de tratamento foi concluída com sucesso, porém o consumo está alto e pontos mais elevados da cidade ou mais distantes do reservatório tiveram dificuldade para recuperar pressão.

Foram afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.