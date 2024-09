Alerta de tempo muito seco no Paraná: governador decreta emergência de estiagem

(Agência Estadual) O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou nesta quarta-feira (4) situação de emergência em todo o Estado por causa da estiagem que atinge vários municípios do Paraná desde o mês passado. Somente em agosto, o Estado registrou cerca de 20 mil focos de calor, aproximadamente seis vezes mais do que foi registrado em julho. A decisão consta no Decreto 7.258/2024.

O decreto autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem pelo prazo máximo de 180 dias. A medida também reforça a mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

A situação é causada pela sequência de dias com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, aumentando os riscos de incêndios florestais. Nos primeiros oito meses do ano, foram registradas mais de 10 mil ocorrências de incêndios no Estado, segundo o Corpo de Bombeiros.

A situação deve persistir pelo menos até metade de setembro, de acordo com o Simepar e a Defesa Civil. A previsão é de que praticamente todas as regiões do Estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas entre os dias 7 e 15 de setembro.

De acordo com a previsão do instituto, a média da umidade relativa do ar mínima para a semana pode ser inferior a 20% nas regiões Norte e Noroeste e menor do que 30% nas regiões Central e Sudoeste do Paraná. Somente o Litoral deve registrar umidade relativa mínima superior a 60% no período.

Já a temperatura máxima média deve ser superior a 30ºC em quase todo o Estado. Nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros podem registrar uma anomalia de temperatura de até 8º C, que significa que as temperaturas estarão acima das médias históricas para o período.

“Teremos uma onda de calor e clima seco em quase todo o Estado, exceto no litoral. Quando isso acontece por dias seguidos, as condições ficam favoráveis para a ocorrência dos incêndios, por isso o cuidado deve ser redobrado neste período”, afirmou o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

RECOMENDAÇÕES – Quando as condições climáticas apontam para altos riscos de incêndios florestais, a Defesa Civil emite alertas às unidades regionais dos bombeiros, para que a corporação possa atuar de maneira mais ágil aos focos que surgirem.

Em agosto, por exemplo, a Defesa Civil emitiu outros alertas de alto risco para todo o Estado entre os dias 18 e 23, o que ajudou o Estado a atuar contra os focos que surgiram pelo Paraná.

“É importante que a população se sensibilize nestes momentos para evitar qualquer incêndio e para avisar os bombeiros quando avistar um foco. É preciso ficar ainda mais alerta em locais remotos, onde os incêndios podem ser de maiores proporções”, alertou o integrante da Defesa Civil, Marcos Vidal da Silva Junior.

De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Luisiana Guimarães Cavalca, pequenas ações podem fazer a diferença e evitar grandes incêndios. “Todos devem ajudar nestes períodos. As principais recomendações são não utilizar fogo para limpeza de terreno, não queimar lixo, não soltar balões e fazer a destinação correta de material vegetal, evitando montes de folhas e galhos”, orientou.

O clima seco também causa desconforto respiratório e pode agravar condições respiratórias como asma e bronquite. Isso acontece porque o tempo seco desidrata as vias aéreas e causa irritação. Por isso, neste período é importante se hidratar com frequência.