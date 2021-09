Agricultura familiar é tema de encontro em Jandaia do Sul

O evento foi realizado no dia 01 de setembro de 2021, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jandaia do Sul, com a participação do superintendente do Sudis Mauro Rockenbanch e foi organizado pelo Fabio Amude, Elaine Paggi e Orlando Craco do STR de Jandaia do Sul, e contaram também com a presença da Laide e a Jessica do STR de Apucarana, do Marquinho do STR de Arapongas e do Geraldo STR de Kalore.

Esteve também prestigiando o evento o Prefeito Lauro Junior de Jandaia do Sul, a Prefeita Ivoneira de Mandaguari e o Prefeito Toledo de Cambira, além de vários vereadores, secretários de agriculturas, lideranças dos diversos setores, além de representantes de associações e cooperativas de agricultores familiares de nove municípios da região.

O superintendente falou da importância em produzir alimentos com qualidade, livres de agrotóxicos, do fortalecimento da agricultura familiar através das associações e cooperativas, dos projetos do governo na área social e da implantação do projeto das casas sustentáveis e da volta do projeto da minha casa minha vida rural. Disse ainda, que há um estudo do governo para regularização dos imóveis rurais com áreas inferior a 1,0 alqueire na questão de documentação e energia elétrica, dentre vários outros assuntos prioritários do governo na área social.

Todos os participantes do evento estavam usando máscaras e álcool e gel fornecido pelos organizadores do evento.