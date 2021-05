Acusado de tráfico entra em rua sem saída e acaba preso em Marumbi

Um rapaz, de 23 anos, foi preso por policiais militares de Marumbi na noite de quarta-feira (19). Segundo o Tenente Thiago, o acusado de tráfico de drogas tentou fugir da viatura, mas acabou entrando em uma rua sem saída. Ele portava droga, simulacro de arma de fogo, não tinha CNH e o carro estava com débitos.

A equipe policial havia recebido informações de populares, os quais não quiseram se identificar, relatando que um jovem em um veículo Citroen C4 Pallas de cor preta, estaria realizando o tráfico de drogas na cidade de Marumbi, que esse fora nas casas dos usuários e entregaria a quantia combinada de entorpecentes. Repassaram também que o citado jovem estaria em posse de uma arma de fogo (pistola) e que utilizaria a citada arma para intimidar a população e os usuários que possuíssem dividas.

Diante do exposto, a equipe intensificou o patrulhamento na cidade, com intuito de localizar o possível criminoso, quando na Avenida Tiradentes, esse veículo cruzou com a equipe policial, sendo utilizados os sinais sonoros e luminosos para a realização da abordagem, que não foi acatada, dando fuga até uma viela sem saída nos fundos da igreja matriz da referida cidade.

Como a rua não tem saída, o condutor não conseguiu êxito em sua fuga, pegando os objetos que estavam no interior do veículo e os arremessado para fora. Tal ação foi visualizada pela equipe policial, sendo visto quando a arma e outro objeto tocaram o chão.

Foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o jovem, porém ao verificar os objetos arremessados se constatou um simulacro de arma de fogo (pistola) sem a ponta laranja de identificação.

Em verificação ao outro objeto, tratava-se de um invólucro plástico com uma porção (0,9g) de substancia análoga a cocaína e em seu interior e no veículo cerca de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) em notas diversas, características essas que são condizentes as informações passadas de que este jovem está realizando o trafico de drogas na cidade.

O condutor não possuía CNH e o veículo apresenta débitos, sendo recolhido ao pátio da Policia Militar de Marumbi.