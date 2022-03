Acusado de tráfico é preso na Vila Paião

Um homem foi preso na Rua Pirapó na tarde de ontem (2). Ele é acusado de tráfico de drogas.

Relato da Polícia Militar: Conforme relato do solicitante, seu filho de 37 anos havia comprado substância entorpecente de um sobrinho seu posteriormente de 32 anos, e que este possuía drogas na residência.

No local foi abordado a pessoa do autor de 32 anos, tendo a equipe aguardado a presença do Canil no local para verificação. Foi autorizado a entrada das equipes na residência pelo proprietário, mediante assinatura da autorização para busca domiciliar e durante buscas o cão de faro localizou no guarda-roupas do autor a quantidade de substância análoga a COCAINA – 13.3 GRAMA(S) e MACONHA – 7 GRAMA(S) posteriormente pesadas.

Foi localizado ainda certa quantia em dinheiro na qual o autor não soube informar a procedência.

Posteriormente, mediante autorização também, os cães de faro fizeram uma varredura na residência que fica em frente, onde nada de ilícito foi localizado.

Diante do fato foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado juntamente com a substância ilícita apreendida e o dinheiro até a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.