Acusado de furto é preso na zona rural

Ocorrência registrada pela Polícia Militar na Estrada Cambara, km 01, Jandaia do Sul.

Após solicitação via 190 informando que no local teria ocorrido um furto e o autor estaria detido, a equipe policial deslocou até o local e constatou o fato.

Segundo a vítima e a testemunha o autor teria chegado no local por volta das 21 horas do dia 01 de maio sem ser convidado, mas por ser conhecido de vista dos proprietários permitiram sua presença. Porém, por volta das 04 horas de domingo (2) o mesmo começou a olhar as coisas e os proprietários ficaram atentos, quando o mesmo informou que iria embora, notaram que o autor furtara uma bicicleta arremessando-a pela cerca lateral, para fora da propriedade.

Ao ser interpelado pelos proprietários, o mesmo passou a ameaçá-los de morte.

Foi dada voz de prisão ao autor, sendo necessário a utilização de algemas conforme previsto na súmula vinculante número 11 do STF, e realizado a condução do mesmo para a Delegacia de Polícia Civil.

Dentro do veículo, em uma bolsa, foram localizados vários controles eletrônicos com nomes de lojas escritos.