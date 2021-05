Acusado de assaltar pedestres em Jandaia do Sul é preso após briga

Nesta sexta-feira (14), após solicitação via 190 de que na Rua Joao Batista Mortean dois homens estavam brigando, um deles em posse de um facão, as equipes foram ao local, onde um masculino ao ver a viatura caracterizada dispensou uma faca e se evadiu de bicicleta, sendo abordado em seguida na Rua Joao Dias do Nascimento.

Em patrulhamento na Rua Giovane Biral, esquina com Ciro Albino de Souza, foi abordado o outro indivíduo e dada voz de prisão ao mesmo por vias de fato.

Em contato com a mãe do menor (14 anos), relatou que viu quando seu filho e o maior entraram em vias de fato, bem como o maior jogou uma pedra de aproximadamente um quilo contra sua residência que quase acertou seu outro filho que tem apenas dois anos e três meses de vida e deseja representar contra o maior.

A pedra em questão foi apreendida.

Ainda segundo a PM, o menor possui diversas passagens pelo crime de trafico de drogas e o maior possui passagens por crimes de roubo. Priorizando a vida como maior bem a ser preservado, pelo fato do adolescente estar em posse de uma arma branca e pelo histórico criminal dos envolvidos no fato, foi dada voz de prisão e apreensão aos autores, encaminhados junto dos materiais apreendidos para Policia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis.

Segundo o Tenente Thiago, o maior (23 anos) efetuou dois roubos a pedestres na semana passada e agora está preso.