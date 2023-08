Idoso morre após acidente de trânsito na PR-466 em Lidianópolis

Um acidente ocorreu na noite de segunda-feira (14) na PR-466, em Lidianópolis, resultando na morte de um homem de 76 anos e deixando outro de 65 anos ferido. A colisão envolveu um Ford Escort e um VW Voyage.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Escort estava indo no sentido Jardim Alegre a Lidianópolis quando colidiu frontalmente com o Voyage, que vinha na direção oposta. O acidente ocorreu em um trecho de descida, a cerca de dois quilômetros do Posto Progresso, em Lidianópolis.

Equipes do Siate, Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária foram chamados ao local. O motorista do Escort, que estava sozinho, morreu na ambulância. Seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O condutor do Voyage teve ferimentos leves e foi levado a um hospital em Ivaiporã. Segundo informações de populares, os envolvidos no acidente são moradores de Lidianópolis.

Além disso, um veículo Meriva com cinco ocupantes também se envolveu no acidente, mas ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.