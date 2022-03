O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (22) no trevo do contorno de Jandaia do Sul com a Avenida Tancredo Neves.

Uma motocicleta acabou colidindo com o rodado de um caminhão da coleta de lixo e o motociclista sofreu uma queda, mas não se feriu com gravidade.

O rapaz, de 22 anos, foi levado ao hospital pela equipe do SAMU. A Brigada Comunitária (Defesa Civil) também foi acionada.