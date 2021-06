(Assessoria) “Gostaríamos de agradecer as pessoas que puderam colaborar com a AÇÃO SOLIDÁRIA e dizer que essa ação continua. Quem puder, por favor, leve 1 kg ou mais de alimentos para contribuir com a AÇÃO SOLIDÁRIA do Rotary Club e Prefeitura de Jandaia do Sul no momento da vacinação. Não é obrigatória a doação de alimentos para receber a vacina. Juntos podemos fazer do mundo um lugar melhor”!